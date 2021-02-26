Katı yakıt istatistikleri
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Katı yakıt istatistikleri

26.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:40
Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda geçen yıl aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda geçen yıl aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2020 aralıkta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 620 bin 565 ton, taş kömürü kokunda 383 bin 268 ton ve taş kömüründe 106 bin 126 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 65 bin 497 ton, taş kömüründe 3 milyon 949 bin 841 ton ve taş kömürü kokunda 457 bin 463 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, aralıkta taş kömürü teslimatının yüzde 53,4'ü termik santrallere, yüzde 12,2'si kok tesislerine, yüzde 14,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 78,5'i termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,3 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-aralık döneminde yüzde 102,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,3, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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