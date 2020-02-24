Katı yakıt istatistikleri

24.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:18

Katı yakıtlarda geçen yılın aralık ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 811 bin 105 ton, taş kömürü kokunda 380 bin 910 ton ve taş kömüründe 102 bin 392 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 114 bin 763 ton, taş kömürü kokunda 415 bin 605 ton ve taş kömüründe 3 milyon 577 bin 893 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü teslimatının yüzde 61,2'si termik santrallere, yüzde 11,8'i kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,7'si termik santrallere ve yüzde 8,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,6 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Kaynak: AA