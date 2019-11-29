Katı yakıt istatistikleri

29.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:18

Katı yakıtlarda eylülde en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 7 milyon 790 bin 411 ton, taş kömürü kokunda 362 bin 40 ton ve taş kömüründe 118 bin 360 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 66 bin 677 ton, taş kömüründe 3 milyon 822 bin 650 ton ve taş kömürü kokunda 357 bin 796 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 110,2 ile en yüksek linyette gerçekleşirken, bu oran taş kömürü kokunda yüzde 101,2 oldu. Teslimatları karşılama oranı en düşük katı yakıt ise yüzde 3,1 ile taş kömürü oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, linyit teslimatının yüzde 86,3'ü termik santrallere ve yüzde 8,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 96,5'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

Taş kömürü teslimatının ise yüzde 55,6'sı termik santrallere, yüzde 14,4'ü kok tesislerine, yüzde 7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Kaynak: AA