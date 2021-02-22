Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı
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Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı

22.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:20
Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı

ANTALYA'da, katı atık maddelerin bulunduğu arazide çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı.

ANTALYA'da, katı atık maddelerin bulunduğu arazide çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5090 Sokak üzerinde bulunan arazide, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Katı atıkların olduğu alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, zaman zaman 5 metreye kadar yükselirken, duman ise gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.


Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı
Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı
Katı atık yangınında duman gökyüzünü kapladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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