Katı Atık Transfer Merkezi hizmete başladı
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Katı Atık Transfer Merkezi hizmete başladı

Katı Atık Transfer Merkezi hizmete başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Katı Atık Transfer Merkezi sayesinde dolan çöp araçları Harmandalı Çöplüğü'ne kadar gidip dönmek zorunda kalmayacağı için zamandan tasarruf edilecek, çöp toplama hızı artacak, sefer süreleri de kısalacak.

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde yapılan yeni alan düzenlemeleri ile çalışılan alanda daha işlevsel bir ortam yaratılırken, alınan yeni araçlar ile de ilçede yapılan temizlik çalışmaları hızlanıyor.

Tır ile taşınacak

Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi içerisine kurulan Katı Atık Transfer Merkezi ile Bornovalı vatandaşlara daha hızlı hizmet verilmeye başlandı. Daha önce çöp kamyonları ile toplanan atıklar tek tek Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine götürülürken, şantiye içine kurulan Transfer Merkeziyle atıklar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük tırları ile alınmaya başlandı. Bu sayede de Bornova Belediyesi bünyesinde görev yapan çöp kamyonlarının 7 gün 45 mahallede yaptığı sefer sayıları da arttı.

Evsel atık arttı

Pandemi nedeniyle evsel atıklarda artış olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Temizlik en önemli önceliklerimizden biri. Daha önce çöp toplama araçlarımız, hazneleri dolduğunda Harmandalı tesislerine giderek orada sıra bekliyor ve yükünü boşaltıp geri dönüyordu. Bu istasyon sayesinde artık araçlarımız hızla kendi şantiyemize gelerek çöplerini boşaltıyor ve işlerinin başına geri dönüyor. Böylece zamandan büyük bir tasarruf sağladığımız gibi mahallelerde yapılan çöp toplama seferlerini de arttırmış olduk'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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