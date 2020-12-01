Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

01.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:34

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tıbbi atıkları çevreye temas ettirmeden hastane, sağlık kuruluşları ve karantina uygulanan bölgelerden toplayıp imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, bu süreçte yoğun mesai harcayarak salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tıbbi atıkları çevreye temas ettirmeden hastane, sağlık kuruluşları ve karantina uygulanan bölgelerden toplayıp imha eden Katı Atık Birliği çalışanları, bu süreçte yoğun mesai harcayarak salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Sabah koruyucu kıyafetlerini giyerek gerekli önlemlerini alan ekipler, belirlenen programa göre il merkezi ve ilçelerdeki hastane, sağlık kuruluşları ve hastaların karantinaya alındığı yurt ve evlere giderek muhafaza altında tutulan tıbbi atıkları topluyor.

Soğuk hava depolu araçlara yükledikleri atıkları Bitlis Katı Atık Birliğine taşıyan ekipler, burada havayla temas ettirmeden sterilizasyon cihazlarına atarak 280 derecede eritip evsel atığa dönüştürüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay

Günün büyük bölümünü tulumların içinde çalışarak geçiren ekipler, bulaş riskinin azaltılması amacıyla çevreyle temas etmemesi gereken tıbbi atıkları titizlikle toplayarak vatandaşları olası tehlikelerden koruyor.

"Maskeleri gelişi güzel yerlere atmayalım"

Bitlis Belediyesi ve Katı Atık Birliği Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana belediye olarak vatandaşların sağlığı için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Toplu taşıma araçlarını ve insanların toplu olarak kullandığı alanları sürekli dezenfekte ettik. Bu dönemde en büyük iş katı atık tesisi çalışanlarına düştü. Tıbbi atıkları hastanelerden, sağlık kuruluşlarından ve karantina uygulanan yerlerden özenle topladılar. Tesise getirilen atıklar son teknolojiyle sterilize ediliyor. Daha sonra çöp haznesine gönderiliyor. Halkımızdan isteğimiz maskelerini gelişigüzel sokaklara atmasınlar. Bu maskeler virüs taşıyor. Havayla buluştuğu zamanda diğer vatandaşlara bulaşma riski yükseliyor. Maskeleri belirlenen yerlere bırakalım. Gerisini ekiplerimiz hallediyor."

Bu süreçte özveriyle çalışan belediye ve Katı Atık Birliği personeline teşekkür eden Tanğlay, sahalarda tehlike yaratan atıkları özenle imha ederek insanların sağlığının korunmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.

Vakaların arttığı bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Tanğlay, "İnsanlara virüsün bulaşmaması için gerekli tedbirler alınırken, ekiplerimiz de virüsle mücadele ediyor. Bir çok yerde canlarını hiçe sayarak atıkları topluyor ve imhaya götürüyor. Mart ayından bu yana hizmetleri aksatmadan özveriyle işlerini yapıyorlar. Onlara minnettarız. Vatandaşlarımızın da bu mücadelenin sonuçsuz kalmaması için belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"En ufak hatada virüsü kapma tehlikemiz var"

Makine teknikeri Erol Altaygül ise tıbbi atıkları özel üretilen çöp poşetlerine doldurarak bir süre soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini anlattı.

Makinada yüksek sıcaklıkta buhar vererek atıkları çürüttükten sonra evsel atığa dönüştürdüklerini aktaran Altaygül, şunları belirtti:

"Pandemi sürecinde eskiye oranla daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ekip olarak zor zamanlar yaşıyoruz. 8 saat tulumun içinde kalıyoruz. Çok iyi korunmamız gerekiyor. Koronavirüs ile mücadelede kullanılan malzemelerin tümü buraya geliyor. Sürekli hareket halinde olduğumuz için terliyoruz. Tulumların içinden su gibi çıkıyoruz. Toplanan malzemeler tehlikeli atık kurumunda yer alıyor. En ufak hatada virüs kapma tehlikemiz var. Elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz. Sürekli dezenfektan kullanıyoruz. İşlerimiz bittiği anda dışarıyla temas etmeden hemen duş alıyoruz. Vatandaşlardan ricamız kullandıkları maskeleri çevreye gelişigüzel atmasınlar."

"Günlük atık miktarı 18 tondan 40 tona çıktı"

Katı atık toplama ekibinden İhsan Şengül de zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Şengül, "Günlük tıbbi atık miktarı 18 tondan 40 tona yükseldi. 8 saat aralıksız tulumun içinde kalıyoruz. Hastalık kapma riski yüksek olduğu için ailemize yaklaşamıyoruz. Elimizden geldiğince tedbiri elden bırakmıyoruz. Tehlikeden dolayı çoğu zaman eve gidemiyoruz. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Günümüzün büyük bölümünü bu tulumlara sığdırdık." dedi.

Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi
Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi
Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi
Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

İlgili Haberler

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu
ATSO'dan Kovid-19 sürecinde yeni pazarlara açılma çalışmaları sürüyor
ATSO'dan Kovid-19 sürecinde yeni pazarlara açılma çalışmaları sürüyor
Kovid-19 sürecinde gelen yazlıkçılar dönmedi
Kovid-19 sürecinde gelen yazlıkçılar dönmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Orhun Ene Fatih Terim Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katı atık ekiplerinin Kovid-19 sürecinde yoğun mesaisi - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 12:11:19. #1.14#
title