Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 653,694346 -0,20 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074534 -0,10 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023507 -0,004 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,206378 -0,42 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088040 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029079 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,612481 -0,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,818130 -0,02 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,191215 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA