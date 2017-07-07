Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037342 1,12 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059335 1,07 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,756059 1,03 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030831 0,97 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,435162 0,90 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010599 1,35 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010289 1,31 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014570 1,27 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013673 0,92 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,352652 0,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,027251 1,28 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,022369 0,77 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017097 0,56 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,045856 0,51 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,035496 0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,194925 1,13 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,293578 0,57 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010106 0,50 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043557 0,46 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,026638 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,034883 1,22 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020183 1,15 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013229 1,13 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,260829 1,12 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,198439 1,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,321921 1,24 Ak Portföy Altın Fonu 0,034449 1,24 İş Portföy Altın Fonu 0,016713 1,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021459 1,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,012913 1,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,086026 0,13 ICBC Turkey Portföy Para Piy. F. 13,666994 0,06 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,018330 0,04 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,801567 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,192678 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)