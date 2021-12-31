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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,20 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,91 ile "TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,20 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,91 ile "TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1470608,20
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,4096776,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1632886,91
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu4,4173086,79
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,7597036,70
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,4885706,67
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1123466,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0636366,53
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0981296,47
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0749556,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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