En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,20 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,91 ile "TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: