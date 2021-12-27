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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,77 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 6,79 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 6,47 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,77 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 6,79 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 6,47 ile "Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF28,7521857,77
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)23,5832006,79
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF25,7759906,47
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF25,3048026,26
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,9778675,97
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF24,1348385,92
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1347625,39
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF18,6081285,24
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,5198955,22
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF24,7887155,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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