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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu7,3767306,20
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0964366,18
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1835965,94
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu20,1672975,01
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,1384095,01
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF104,2408138,76
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.685,3532117,05
QNB Finans Portföy Altın BYF89,4879656,37
QNB Finans Portföy Gümüş BYF81,6248375,61
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF32,6969800,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,9625906,67
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,9278726,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,2127206,41
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0980236,14
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,5947475,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu364,0534645,88
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,1274365,57
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2901255,55
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,3082015,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,2077405,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon2,2114916,91
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1990316,66
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,8099646,51
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,6303466,48
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon2,3936776,46
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,1347266,95
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu2,5267056,66
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu4,0120196,54
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,8303216,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu7,2391385,91
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Nurol Portföy Altın Fonu1,8769517,17
HSBC Portföy Altın Fonu8,3853797,01
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,1412096,95
Fiba Portföy Altın Fonu0,0840756,84
İş Portföy Altın Fonu0,1080936,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,4019580,08
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0222460,05
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu7,4811800,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1694030,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2458410,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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