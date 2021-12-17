En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYFu", yüzde 8,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 8,26 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: