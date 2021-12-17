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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYFu", yüzde 8,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 8,26 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYFu", yüzde 8,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 8,26 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF72,6559859,28
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon2,2754758,31
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon2,0435478,26
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,4008607,88
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,7138957,52
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF90,9791657,48
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF35,7318807,32
QNB Finans Portföy Altın BYF79,1632517,17
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,6067796,79
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)158,4292916,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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