Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: