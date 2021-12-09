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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)9,4367552,91
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0829922,61
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon2,0166972,45
Tacirler Portföy Değ. Fon6,4170962,39
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,9895742,32
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0606012,11
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1204692,08
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,0471932,03
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)6,6359031,99
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF25,0745321,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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