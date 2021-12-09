Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,61 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,45 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|9,436755
|2,91
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082992
|2,61
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|2,016697
|2,45
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|6,417096
|2,39
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,989574
|2,32
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060601
|2,11
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,120469
|2,08
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,047193
|2,03
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,635903
|1,99
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|25,074532
|1,96
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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