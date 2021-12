En fazla kazandıran yatırım fonları

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,04 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,96 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,87 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: