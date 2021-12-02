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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,04 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,96 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,87 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,04 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,96 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,87 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1105595,04
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0767753,96
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,2385673,87
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,7947773,76
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,8962423,70
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)23,7100793,43
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0524273,42
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,7829203,35
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF12,8431073,31
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,4171563,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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