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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031994-0,77
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083447-0,01
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230638-0,01
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF24,450700-0,73
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,987581-0,69
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,203856-0,63
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF58,051027-0,52
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF23,203159-0,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024382-2,25
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,053756-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,589638-1,06
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)8,418174-0,68
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu2,133823-0,67
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,165025-0,66
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,996748-0,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,191125-0,48
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon10,599278-0,42
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,017198-0,41
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,404612-0,35
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon1,300918-0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,458813-0,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,745103-0,51
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,810044-0,43
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,742984-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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