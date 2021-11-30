Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,78 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 6,25 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: