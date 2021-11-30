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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,78 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 6,25 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,78 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 6,25 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1586926,78
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu280,4001116,66
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0742706,25
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2174766,09
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu7,4372085,86
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0249445,83
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,8073885,80
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1661245,75
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,3785965,38
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,1033285,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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