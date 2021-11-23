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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,18 ile "Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu" ve yüzde 2,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,18 ile "Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu" ve yüzde 2,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,1510553,49
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,1534813,18
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1594842,79
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0116202,74
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0238712,57
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,1481212,49
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8913802,45
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,9857182,42
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF18,2516332,27
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,2347542,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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