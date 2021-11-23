En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,18 ile "Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu" ve yüzde 2,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: