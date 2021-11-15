Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0484160,21QNB Finans Portföy Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,048416
|0,21
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|196,846300
|0,18
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,535249
|0,17
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|9,010086
|0,16
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,036191
|0,16
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|16,820911
|1,91
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|20,210837
|1,30
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|21,578866
|1,22
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|52,230882
|1,17
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|20,219890
|1,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,060402
|1,11
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,138911
|0,73
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|2,432844
|0,60
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|6,079256
|0,57
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,607307
|0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,068049
|1,54
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066159
|1,32
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,553947
|1,23
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|112,602014
|1,23
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,114170
|1,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,400256
|1,40
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,016457
|1,16
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,378339
|1,12
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,529381
|1,03
|HSBC Portföy Değ. Fon
|177,977077
|0,90
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,557366
|1,64
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,497896
|1,56
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,361129
|1,50
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,196609
|1,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,078495
|1,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,048681
|2,29
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,200932
|1,64
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,137455
|1,55
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,070466
|1,55
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,129970
|1,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,004017
|0,18
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,149888
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,378705
|0,14
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,042862
|0,14
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,242653
|0,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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