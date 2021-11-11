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Son dakika haberleri | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,43 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,43 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0153773,92
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2420523,91
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1861593,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0519292,88
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2187282,59
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)112,1704451,65
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1067831,28
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0760821,27
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0534151,22
Inveo Portföy Altın Fon1,2048381,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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