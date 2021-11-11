Son dakika haberleri | En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,43 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,91 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,43 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,015377
|3,92
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,242052
|3,91
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,186159
|3,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051929
|2,88
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,218728
|2,59
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|112,170445
|1,65
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106783
|1,28
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,076082
|1,27
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053415
|1,22
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,204838
|1,20
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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