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Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,29 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" ve yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,29 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" ve yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,2188314,29
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,0762924,25
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0217092,77
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,3819151,77
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0522041,35
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,1062451,33
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1377461,07
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,4058761,01
Fiba Portföy Altın Fonu0,0459631,01
Garanti Portföy Altın Fonu0,1531761,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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