Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,29 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" ve yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: