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Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,86 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,86 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0496073,57
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9613622,92
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1732432,86
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,4054932,62
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,9689652,48
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1256752,42
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1479422,38
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,7255032,38
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,8859282,37
Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1237162,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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