Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,92 ile "Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,86 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: