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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0972330,98
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0713690,85
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,6769020,81
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,0979870,79
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,1681420,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8232940,33
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9569050,27
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9849040,25
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9880410,23
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0419540,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0631700,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1275650,65
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5407030,53
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,8292970,36
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9557970,36
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0288080,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0340300,95
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7361620,94
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4262150,92
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5233410,84
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9718640,80
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF43,2183881,14
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,6040561,06
Inveo Portföy Altın Fon1,0199100,86
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0680800,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,0401180,85
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0113360,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7157330,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0959020,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0947690,05
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0301930,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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