Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: