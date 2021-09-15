Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043059
|0,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,103461
|0,76
|HSBC Portföy Değ. Fon
|159,300360
|0,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,385910
|0,69
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,091084
|0,60
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047043
|0,60
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,262517
|0,57
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,832479
|0,57
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093235
|0,53
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,504626
|0,51
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500