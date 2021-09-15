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Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,87 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,74 ile "HSBC Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0430590,87
QNB Finans Portföy Altın BYF43,1034610,76
HSBC Portföy Değ. Fon159,3003600,74
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,3859100,69
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0910840,60
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0470430,60
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,2625170,57
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8324790,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0932350,53
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,5046260,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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