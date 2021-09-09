Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,44 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,98 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,44 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,98 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016514 2,44 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035513 1,98 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,102364 1,51 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 807,321601 1,50 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,863788 1,43 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,829336 1,33 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,637521 1,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069515 1,31 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,418103 1,26 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,080387 1,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi