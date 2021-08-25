En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 2,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,46 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 2,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,46 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,921838 2,90 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016111 2,78 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,972476 1,46 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,070404 1,31 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,036274 1,31 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,291619 1,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,102660 1,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033909 1,07 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,783695 1,07 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030574 1,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara