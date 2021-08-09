Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048896
|1,41
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,017590
|1,35
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,878432
|1,24
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,105656
|1,09
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|823,401963
|1,08
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,718317
|1,06
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035493
|1,03
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|20,271078
|0,93
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,888390
|0,82
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,033592
|0,81
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500