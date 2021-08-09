Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048896 1,41 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,017590 1,35 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,878432 1,24 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,105656 1,09 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 823,401963 1,08 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,718317 1,06 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035493 1,03 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 20,271078 0,93 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,888390 0,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,033592 0,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu