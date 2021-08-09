Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,35 ile "İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon" ve yüzde 1,24 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0488961,41
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0175901,35
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8784321,24
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1056561,09
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF823,4019631,08
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7183171,06
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0354931,03
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,2710780,93
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,8883900,82
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0335920,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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