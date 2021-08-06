En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0165593,08
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9302293,02
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0711432,31
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9217382,30
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0489562,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1429041,99
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1206421,85
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1043641,80
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,7477611,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu181,0130111,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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