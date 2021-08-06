En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,02 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" ve yüzde 2,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.