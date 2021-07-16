Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052372-0,01Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052372-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017043-3,85
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,845259-1,31
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,199427-0,33
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,048070-0,19
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,853453-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102444-5,80
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071821-1,33
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu174,759129-1,10
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,105771-0,76
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,142045-0,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,935212-2,27
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,155275-0,81
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,937597-0,69
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,027210-0,25
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,875487-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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