Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052372-0,01Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052372 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017043 -3,85 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,845259 -1,31 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,199427 -0,33 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048070 -0,19 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,853453 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102444 -5,80 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071821 -1,33 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 174,759129 -1,10 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105771 -0,76 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142045 -0,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,935212 -2,27 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,155275 -0,81 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,937597 -0,69 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027210 -0,25 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,875487 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara