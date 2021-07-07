Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF829,9099150,37
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5560050,12
Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,1033940,10
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,3774570,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2306200,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0483180,65
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1161180,51
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9042760,49
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0788650,22
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0484970,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1127370,76
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,9269570,70
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,9819850,30
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0566770,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)99,1327150,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0273000,41
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3207650,35
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0656460,32
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,8820850,29
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0511880,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0661180,85
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2646840,80
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0178050,79
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0126630,79
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9061360,71
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF44,3411251,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,3953511,01
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0699580,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,0410640,83
Inveo Portföy Altın Fon1,0463210,82
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0542600,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0534220,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0514170,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9773680,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1497210,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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