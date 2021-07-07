Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|829,909915
|0,37
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,556005
|0,12
|Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,103394
|0,10
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,377457
|0,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230620
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048318
|0,65
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,116118
|0,51
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,904276
|0,49
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,078865
|0,22
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048497
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,112737
|0,76
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|0,926957
|0,70
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,981985
|0,30
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,056677
|0,23
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|99,132715
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027300
|0,41
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,320765
|0,35
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,065646
|0,32
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,882085
|0,29
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051188
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066118
|0,85
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,264684
|0,80
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,017805
|0,79
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,012663
|0,79
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,906136
|0,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,341125
|1,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,395351
|1,01
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069958
|0,84
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041064
|0,83
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,046321
|0,82
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,054260
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,053422
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,051417
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,977368
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,149721
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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