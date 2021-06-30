Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon", yüzde 0,90 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 0,79 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon", yüzde 0,90 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 0,79 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1808931,47
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0619760,90
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,6688070,79
Tacirler Portföy Değ. Fon4,5471340,69
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1140070,68
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,3205500,67
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0411930,57
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5397560,48
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0509380,47
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0174690,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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