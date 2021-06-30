Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon", yüzde 0,90 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 0,79 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.