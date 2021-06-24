Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,070322 1,13 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,965345 1,11 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,933288 0,77 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,957353 0,63 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,911555 0,62 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,587685 0,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034907 0,49 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133208 0,48 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,438944 0,44 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,866901 0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara