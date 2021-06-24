Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,11 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0703221,13
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,9653451,11
QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,9332880,77
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9573530,63
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,9115550,62
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5876850,52
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0349070,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1332080,48
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,4389440,44
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,8669010,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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