En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,06 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0576401,06
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0348890,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0450540,85
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,9976910,69
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0882940,62
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7911430,54
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0446220,54
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,2071290,53
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,5683440,48
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,4766930,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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