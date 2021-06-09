Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" ve yüzde 0,82 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" ve yüzde 0,82 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1024261,34
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0207791,09
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0167130,82
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1339950,69
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,2210320,62
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1222620,55
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,5463220,54
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,8938160,52
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,4649830,49
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9713860,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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