Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,88 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,84 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,88 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,84 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,1268501,93
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7859081,88
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0443321,84
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0876321,84
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0593851,38
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,0003041,29
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF18,9235011,27
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF45,1869101,21
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,5566151,19
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,1974721,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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