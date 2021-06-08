Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,88 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,84 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,88 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,84 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,126850
|1,93
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,785908
|1,88
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044332
|1,84
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087632
|1,84
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059385
|1,38
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,000304
|1,29
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|18,923501
|1,27
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|45,186910
|1,21
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,556615
|1,19
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,197472
|1,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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