Son Dakika | En fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,88 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,84 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.