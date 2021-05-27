En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,91 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,91 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,774866 3,02 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085634 2,95 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,765132 2,91 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043180 2,89 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,099453 2,48 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,120761 2,23 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 44,095329 2,19 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 17,833495 2,18 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091727 2,13 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041458 2,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Ölüm döşeğinde adına kredi çektiler borçları mirasçılara kaldı Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü