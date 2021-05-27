En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,91 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,02 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,91 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,7748663,02
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0856342,95
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7651322,91
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0431802,89
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0994532,48
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1207612,23
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,0953292,19
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF17,8334952,18
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0917272,13
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0414582,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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