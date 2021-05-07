Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,53 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,94 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,53 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,179151
|2,94
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,236262
|2,94
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,114745
|2,53
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,160107
|1,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047632
|1,77
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,193274
|1,37
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,800402
|1,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,625048
|1,33
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,856461
|1,30
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091884
|1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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