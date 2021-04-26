En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,42 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,78 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,21 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,42 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,78 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,21 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1107597,42
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1159423,78
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143943,21
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9556213,19
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9724973,08
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,8748612,99
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,9932322,91
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5718392,77
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,4175512,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1334562,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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