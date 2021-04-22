Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,91 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,74 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,91 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,74 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103110 3,95 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,040985 2,91 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,065987 2,74 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,902409 2,67 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,119011 2,38 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,106082 2,34 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,052816 2,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046282 1,95 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 159,426904 1,90 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,043436 1,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara EPDK: Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil