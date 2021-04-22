Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,91 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,74 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,91 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,74 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1031103,95
QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,0409852,91
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0659872,74
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9024092,67
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1190112,38
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1060822,34
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0528162,32
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0462821,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu159,4269041,90
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0434361,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

EPDK: Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil
EPDK: Elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu değil
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