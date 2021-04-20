Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,042119 0,41 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 773,266053 0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,805344 0,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,069627 0,34 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,729777 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014260 0,20 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047075 0,09 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,732748 0,08 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,060937 0,05 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030484 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,063260 0,11 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,066065 0,07 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,135756 0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,094479 0,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,115773 0,30 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022673 0,22 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,818656 0,17 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,652565 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,164048 0,70 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,853314 0,70 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,944666 0,64 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060747 0,64 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,779571 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,107698 0,71 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126533 0,70 İş Portföy Altın Fonu 0,049625 0,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037958 0,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,055289 0,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,664361 0,07 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,010635 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,061217 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,105096 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,012681 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!