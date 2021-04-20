Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0421190,41
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF773,2660530,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8053440,36
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0696270,34
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,7297770,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0142600,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0470750,09
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,7327480,08
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,0609370,05
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304840,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0632600,11
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0660650,07
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1357560,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,0944790,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1157730,30
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0226730,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,8186560,17
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,6525650,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1640480,70
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8533140,70
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9446660,64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0607470,64
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7795710,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,1076980,71
Garanti Portföy Altın Fonu0,1265330,70
İş Portföy Altın Fonu0,0496250,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0379580,70
Deniz Port. Altın Fonu0,0552890,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6643610,07
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0106350,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0612170,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1050960,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0126810,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Turgut Özal Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:35:29. #1.16#

title