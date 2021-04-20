Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042936-1,36TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,042936 -1,36 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,279763 -1,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,223530 -0,74 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,033092 -0,61 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,319713 -0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,050742 -4,63 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,996878 -4,49 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,912611 -4,24 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,139112 -3,89 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100452 -3,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,061661 -2,23 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,909249 -2,19 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,882414 -1,77 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,402723 -1,22 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,178704 -1,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,643467 -2,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,677582 -2,41 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,478836 -2,23 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,984226 -2,00 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,159568 -1,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,593788 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 20 Nisan altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!