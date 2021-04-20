Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042936-1,36TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,042936
|-1,36
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,279763
|-1,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,223530
|-0,74
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,033092
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,319713
|-0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,050742
|-4,63
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,996878
|-4,49
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,912611
|-4,24
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,139112
|-3,89
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100452
|-3,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,061661
|-2,23
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,909249
|-2,19
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,882414
|-1,77
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,402723
|-1,22
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,178704
|-1,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,643467
|-2,83
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,677582
|-2,41
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,478836
|-2,23
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,984226
|-2,00
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,159568
|-1,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,593788
|-0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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