Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042936-1,36TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042936-1,36
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,279763-1,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,223530-0,74
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,033092-0,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,319713-0,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,050742-4,63
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,996878-4,49
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,912611-4,24
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,139112-3,89
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100452-3,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,061661-2,23
Tacirler Portföy Değ. Fon4,909249-2,19
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,882414-1,77
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,402723-1,22
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,178704-1,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,643467-2,83
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,677582-2,41
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,478836-2,23
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,984226-2,00
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,159568-1,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF43,593788-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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