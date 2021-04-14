Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,48 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,18 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,94 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,48 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,18 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,9691231,94
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0217971,48
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0696591,18
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7545030,87
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0310600,85
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0602130,80
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,0465630,79
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0774600,72
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0988740,71
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0138280,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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