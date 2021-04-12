En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,78 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,57 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,78 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,57 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,050187 1,22 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,045759 0,78 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,028744 0,57 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,127841 0,53 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,025098 0,41 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,159546 0,32 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,155426 0,26 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,295147 0,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026445 0,24 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 781,043850 0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk