En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,78 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,57 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,78 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,57 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0501871,22
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0457590,78
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0287440,57
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1278410,53
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0250980,41
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1595460,32
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,1554260,26
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2951470,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0264450,24
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF781,0438500,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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