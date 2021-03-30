En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,99 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Aura Portföy İki. Değ. Fon" ve yüzde 2,25 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,99 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,31 ile "Aura Portföy İki. Değ. Fon" ve yüzde 2,25 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0627882,99
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,2802802,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF784,0647892,25
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1040852,22
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0634712,15
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0139022,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1298162,00
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4507821,91
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,4639651,89
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0149471,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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