Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0136154,55
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1019643,61
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu148,3063173,38
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4395612,64
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0901172,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1209672,50
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,0562592,48
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0292942,35
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0404092,27
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0238142,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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