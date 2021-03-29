Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama! Alevler gökyüzünü kapladı, 5'i ağır 20 kişi yaralandı Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013615 4,55 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,101964 3,61 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 148,306317 3,38 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,439561 2,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,090117 2,54 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,120967 2,50 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,056259 2,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029294 2,35 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,040409 2,27 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,023814 2,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara