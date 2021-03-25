En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,65 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,62 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,45 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,65 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,62 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,45 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0135226,65
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7114055,62
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1398765,45
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,8918555,35
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,9511955,00
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,2392504,99
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)100,5847304,82
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1599504,76
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0889964,71
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7531424,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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