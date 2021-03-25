En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,65 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,62 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,45 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.