En fazla kazandıran yatırım fonları
22.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:44
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,24 ile "TEB Portföy Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,24 ile "TEB Portföy Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583255
|0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235168
|0,25
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|22,087110
|0,24
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,223959
|0,23
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,612478
|0,23
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,115852
|0,22
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,036273
|0,21
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,260497
|0,18
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,238636
|0,17
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,029236
|0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500