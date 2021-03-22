En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

22.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:44
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,24 ile "TEB Portföy Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,36 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,24 ile "TEB Portföy Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5832550,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2351680,25
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu22,0871100,24
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2239590,23
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6124780,23
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1158520,22
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0362730,21
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2604970,18
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2386360,17
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0292360,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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