Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

16.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:46
Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1604062,89
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0420002,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,1262621,75
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1729971,67
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0285401,52
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9834981,24
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0226491,16
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9392511,14
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2299841,10
QNB Finans Portföy Altın BYF37,0006671,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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