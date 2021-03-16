Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,17 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: