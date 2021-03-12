En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,98 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.