En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

12.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,98 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,98 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1020053,98
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8974532,26
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu138,1294551,07
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0863920,99
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,8026070,81
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0382930,70
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0397810,58
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,5567820,41
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0229520,36
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,6153380,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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