En fazla kazandıran yatırım fonları
12.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,98 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,98 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,26 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102005
|3,98
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,897453
|2,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|138,129455
|1,07
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086392
|0,99
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,802607
|0,81
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038293
|0,70
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039781
|0,58
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,556782
|0,41
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022952
|0,36
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,615338
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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