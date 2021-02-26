En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:57
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0561725,19
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0281272,27
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0423912,02
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1153881,98
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4072171,87
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,9562001,64
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,4110661,54
Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu0,9494881,51
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0917671,51
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8782251,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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