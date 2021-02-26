En fazla kazandıran yatırım fonları
26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:57
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,056172
|5,19
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028127
|2,27
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042391
|2,02
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,115388
|1,98
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,407217
|1,87
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,956200
|1,64
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,411066
|1,54
|Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu
|0,949488
|1,51
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091767
|1,51
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,878225
|1,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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