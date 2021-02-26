En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,19 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.