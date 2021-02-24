Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
24.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:31
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042321
|0,50
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,584952
|0,43
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056958
|0,42
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,549623
|0,42
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,832671
|0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011958
|1,41
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027016
|1,09
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077951
|0,80
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041518
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,052075
|1,94
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104144
|0,44
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054314
|0,38
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,042741
|0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,286075
|0,41
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,103980
|0,34
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,601629
|0,21
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,115276
|0,15
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,044315
|0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,653250
|2,13
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,033025
|2,08
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,846019
|1,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054004
|1,81
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,606102
|1,72
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095813
|2,12
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,112557
|2,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057250
|2,11
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049338
|2,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033679
|2,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|10,035014
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,075757
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,963828
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063249
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,717376
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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