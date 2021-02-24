Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

24.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:31
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0423210,50
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,5849520,43
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0569580,42
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,5496230,42
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu8,8326710,41
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0119581,41
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0270161,09
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0779510,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0415180,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0520751,94
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1041440,44
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0543140,38
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0427410,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,2860750,41
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1039800,34
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6016290,21
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1152760,15
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0443150,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,6532502,13
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,0330252,08
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,8460191,82
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0540041,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,6061021,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0958132,12
Garanti Portföy Altın Fonu0,1125572,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0572502,11
Deniz Port. Altın Fonu0,0493382,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,0336792,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu10,0350140,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0757570,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9638280,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0632490,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7173760,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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